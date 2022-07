Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Jackpotissa lisää 70 000 euroa

Magic Madonna on eturivistä todennäköinen keulahevonen, kun Dusktodawn Boogie joutuu takarivistä tekemään paljon enemmän töitä menestyksensä eteen. Lauantaina nähtiin kerta toisensa jälkeen, miten suuri merkitys kärkipaikalla on äärivauhdeissa voitonmahdollisuuksien kannalta. Magic Madonna on kärkitammoja, kuten Ruotsissa nähtiin. Sitä on myös Dusktodawn Boogie, mutta 12,5-tulos kiertelyineen huippusuorituksella ei välttämättä riitä kuin kakkoseksi. Magic Madonnan valmentaja Pekka Korpi ei lähde tuttuun tapaan erittelemään odotuksiaan erityisen tarkasti, mutta rivien välistä paistaa läpi kova usko tamman mahdollisuuksiin. Hieman samalla tavalla kuin Magical Princessin kohdalla An-Dorraa vastaan kevään Tammaderbyssä. Magic Madonna vie kisan noin 50-55 prosentin todennäköisyydellä ja se on mainio suosikkivarma sunnuntaille.

Ciiran Tähti jää avauskohteessa yksin kuitille. Se kiri vastaavista asemista hienosti Härmässä. Tänään edestä avaa tuulennopea Vennelmon Varma ja sisäpuolelta verkkainen B. Riitu, joten Ciiran Tähti pääsee todennäköisesti pykälää tai kahta lähemmäs kärkeä. Lisäksi viimeksi edelle jääneet Hetviina ja Liisan Tulilintu eivät ole nyt mukana, mikä lisää Ciiran Tähden saumoja selvästi. Pelillistä etua ei ole saatavissa, mutta varmavalinta on selvä, kun viivalla ei ole yhtään erityisen mieluista varmistusrastia.

Ithinkiama Genius on kolmas tukipilari. Sen kohdalla vire on huipussaan. Keulapaikalta hevosen mahdollisuudet ykköseksi ovat suoritustason pitäessä todella hyvät.

Jani Oinonen: "Olin tuoreimpaan kisaan erityisen tyytyväinen. Lämpimät kelit taitavat suosia hevosta ja se kiersi takaa puhtaasti ykköseksi. Toki lähdössä oli vähän ylivauhtia, mutta ihan lopussa Ithinkiama Genius rullasi omasta tahdostaan. En osaa sanoa, miten sisäpuolelta halutaan ajaa, mutta Ithinkiama Genius on tehnyt vapaalta radalta ihan parhaat suorituksensa."

Tästä kupongille: