Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Kotiradan voimaan luotetaan

MAS Flash aloitti Kouvolassa tauolta ennakko-odotuksia vahvemmalla suorituksella. Ykkössija ei sinällään ollut sopivassa seurassa mikään jättiyllätys, mutta helposti irronnut 14,8-vauhtinen kierroksen kiri 4. ulkoa oli vakuuttava. Tänään juostava pitkä matka sopii, joten MAS Flash on vahvoilla. Toki hevonen on urallaan joskus hieman alisuorittanut, mutta Kouvolan olemus kieli joka tapauksessa pelkästään positiivisia asioita. Alustava peliosuus on kuitenkin vähintäänkin riittävällä tasolla, joten pelillistä etua MAS Flashin jättämisestä varmaksi ei saa.

Digthislass lähtee hieman erilaisista lähtökohdista iltapäivän taistoon. Se teki ensin kahdesti todella kovan vaikutuksen, mutta viime lauantaina Mikkelissä suoritus keulapaikalta ei ollut ihan sitä, mitä hevoselta odotettiin. Toisaalta kannattaa muistaa, ettei esitys kuitenkaan huono ollut. Lähes kahden tunnin odottelu kaviouran kunnostuksen vuoksi sekä starttia edeltänyt pieni huoltotauko saattoivat lisäksi vaikuttaa juuri ratkaisevasti hevosen suoritukseen. Sen saama alustava kannatus on sopivissa lukemissa.

Jackpot-kierroksen kolmas tukipilari on päätöskohteen suursuosikki Jakob K.Boko. Hevosen suoritus oli suorastaan jäätävän hyvä Seinäjoella johtavan rinnalta. Jari Kinnunen ajaa vahvalla jyrällä taas rohkeasti, ja tällä kertaa luulisi keulapaikan olevan tarjolla. Jos ei ole, sekään tuskin on esteenä hevosen osallistumiselle voittotaistoon.

