Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Neljä kahden merkin lähtöä

Toisessa kohteessa Kauniin Rohkee ja Mette-Marit muodostavat ideaparin. Kauniin Rohkee kulki viimeksi laukkansa jälkeen 1800 metriä hienosti 24,6-vauhtia. Tamma on voittanut perin harvoin, mutta vire on ollut pitkään mainio, eikä vastassa ole yhtään ylivertaista kilpasiskoa. Ellei sitten Mette-Marit ole ravilla sellainen. Se otti viimeksi paineissaan laukan 500 ennen maalia, ja menetti siihen mahdollisesti voittonsa. Tallikommentit ovat erityisen lupaavat, ja hevosella on rahkeita nousta jo tällä kaudella lähelle kuningatarkilpailua.

Suomen Cupissa ideakaksikkona toimii Tinderi ja Core. Tinderi oli kilpailukykyinen Morisonin kanssa samalta viivaltakin, joten 20 metriä hyvää saattaa tietää Heikki Mikkosen tallin juhlapäivää. Tinderi laukkasi Kaustisella kesken vahvan kirinsä, ja lopun se tuli vielä kovempaa kuin Morison. Siksi onkin helppo väittää, että Tinderi on aliarvostettu. Core parantaa kaiken aikaa ja on kipuamassa kohti avointa tasoa. Se pystyy tekemään tänään kauden parhaan suorituksensa, eikä Core ole silloin kaukana voitosta.

Päätöskohteessa paras merkki on Go West Young Man. Lähtöpaikoilla on valtava merkitys kovissa lähdöissä, ja se kisaa muutenkin riviään paremmassa kunnossa. Rohkeimmat voivat kokeilla sitä jopa ideavarmana, kun peliosuus on turhan matala.

