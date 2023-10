Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Nousuvire ratkaisee valinnat

Quite A Lover jäi Lappeessa pahoin pussiin rintaman taakse sisäradalle. Hevosen valmentaja Anne Kangas vahvistaa kuskin ja omat ajatukset siitä, että ruunalle jäi painetta varastoon. Se oli tätä kisaa ajatellen hyväksi, sillä Quite A Lover saa usein hieman tasaisena lähtijänä paljon lisämetrejä. Se on kestänyt ne upeasti, mutta joskus on silti hyvä saada tarkka reissu. Lappeen kisan jälkeen kaikki on mennyt mukavasti, joten Quite A Lover on tarttumisen arvoinen vinkkihevonen. Sille käy lähtökohtaisesti kaikki juoksupaikat ja olosuhteet.

Elan on toinen tukipilari. Siihen sopii pitkälti samat sanat kuin Quite A Loveriin. Kaikki juoksupaikat sopivat, eikä kelillä pitäisi olla suurta merkitystä suoritukseen. Se ei jäänyt viimeksi pussiin, vaan kiri viimeiset 400 metriä upeasti 20,1-vauhtia. Ulkoa tarvitaan toki onnistunut kiihdytys hyvän juoksupaikan saamiseen, sillä johtavan rinnalta kisaa voi olla liian vaikea voittaa. Elan treenasi hyvin ennen aloitustaan, joten se saattaa edelleen parantaa otteitaan.

Muihin kohteisiin päästään nappaamaan mukaan vähän pelattuja ideamerkkejä. Sellaisia ovat esimerkiksi Kukkarosuon Kurko, Alma Cotter ja Payet. Kierros päättyy hienoon Jokimaa Tekee Tähtiä -finaaliin.





