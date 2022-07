Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Rohkealla näkemyksellä vire huipussaan

Habit Silvio oli viimeksi loistava. Se teki 3. ulkoa vajaan kierroksen kirin, jonka se tuli peräti 13,6-vauhtia. Suoritus oli paitsi nousukuntoinen, myös ihan sarjojen parhaimmistoa, joten Habit Silvio saattaa olla paras myös lauantaina. Toki takarivistä menestys ei ole täysin omissa käsissä, mutta Habit Silvio pystyy tekemään töitä menestyksensä eteen.

EL Indeed on ansaitusti suosikki, mutta sen saamaa alustava yli 50 prosentin kannatusta on tietyllä tapaa hämmästyttävän korkea. Kylmä tosiasia on, että harvoin tamma on päässyt kiriin 2. ulkoa, kuten kävi Mikkelin vauhtibaanalla. Suoritus oli tietenkin loistava, mutta esimerkiksi keulan rinnalta tätä lähtöä on jo paljon hankalampi voittaa. Parijonosta tarjolla on joka tapauksessa pitkä kiri, kun takaa Habit Silvio ja kumppanit tekevät ratkaisuja viimeistään kierros ennen maalia. Kärkeen päästessään EL Indeed onkin sitten tosi kova, mutta lähdössä on kaikki ainekset ylivauhtiselle kiihdytyksellä ja EL Indeedin molemmilta puolilta lähtee starttiraketit matkaan. Siksi tamman on vaikea väittää olevan ainakaan edullinen merkki.

Dragon's Eye on loistopaikaltaan vaarallinen, mutta sille tuli tuoreimman kisan jälkeen haava jalkaan ja siksi tamma joutui jäämään yhdestä kisasta välillä pois. Valmentaja ei ole pitkästä starttivälistä huolissaan, silti se luo aina pienen kysymysmerkin seuraavan kisan alla. Toisaalta pelaajat ovat innostuneet hevosesta yllättävänkin vähän.

Knows Best on keulaan päästessään lähellä voittoa, mutta ruuna pystyy olemaan paras muualtakin. Se on selvää, että marginaalit Suur-Hollola-välierissä ovat pienet. Unique Creation on sekin kaiken onnistuessa sen kannalta sopivasti lähellä voittoa. Vastassa on sarjan kermaa, mutta Unique Creation on peruskapasiteetiltaan jo likipitäen avoimen sarjan hevonen.

Jackpotin myötä kannattaa tehdä useita erilaisia kuitteja ja kierrättää omia ajatuksiaan peleissä. Selkeitä varmaehdokkaita ei ole ruuhkaksi saakka, eikä yksittäisten hevosten varaan ole mielekästä sijoittaa koko pottia lauantain pelimerkeistä, vaikka niin mallisuosituksessa tehdäänkin.

Tästä kupongille: