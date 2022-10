Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lahti: Täsmävarmistuksia suursuosikeille

Toisen 75-kohteen Run For Royalty on kerännyt noin 75 prosentin kannatuksen, mikä on hieman liikaa. Lähdön matkavauhdin kannalta merkittävässä roolissa ovat Hannu Korpi ja Grainfield Aiden. Mikäli kärkipari pitää jo matkalla kovaa tempoa, on runsaat 10 prosenttia pelattu Always Ready kirissä vahvoilla. Viimeksi Tammer-ajossa se kiri viidennestä sisältä terävästi 11-kyytiä ja ehti kolmanneksi.

Neljännen kohteen All Star Mint on yhä vaikea voitettava. Sen selästä Yolo Savoylle voi kuitenkin avautua sauma, ja runsaan kymmenen prosentin kannatuksella se on kiinnostava pelihevonen. Edellisen keskinäisen kohtaamisen perusteella kaksikon voimasuhteet eivät ole niin selkeästi All Star Mintin puolella kuin peliprosentit antavat ymmärtää.

Päätöskohteen hienotasoinen Jokimaan Tekee Tähtiä -finaali pelataan kahden hevosen varaan. Juoksusta voi helposti muodostua ylivauhtinen, sillä eturivistä moni lataa alkuun tosissaan. Se sopisi erinomaisesti Perchpondille ja etenkin kovakiriselle Let’s Get Upille, jolle laitetaan nyt ensimmäistä kertaa jenkkikärryt.

