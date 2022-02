Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lappee: Kymmenen prosentin varmalla

Jackpotissa on jaossa taas 40000 euroa, mikä tuo lisäetua Toto75-kierrokselle. Effronte Photo pujotteli 22. tammikuuta vahvasti voimissaan maaliin. Viimeksi hevonen jäi taustalla rintaman taakse jumiin. Tuoreimmat lähtöpaikat 8-12-7-7 ovat tienneet sitä, ettei hevosella ole ollut realistisia mahdollisuuksia taistella voitosta. Nyt loistelias lähtöpaikka tietää väkisinkin juoksupaikkaa ainakin kärkinelikosta.

Vastusta riittää, mutta Deangelo on jäänyt pois, Knows Best palaa radoille sairastauolta ja Maze Runner on arvottu takarivin uloimmalle lähtöpaikalle. Pekka Ruuthin valmentama Effronte Photo onkin selvästi aliarvostettu suosikkikolmikosta.

Morris Match toimii apuvarmana ja muihin kohteisiin päästään nappaamaan lapulle kaikki mieluisat merkit. Tänään ideasysteemissä on tavallista enemmän hohtoa!

Tästä kupongille