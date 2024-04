Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lappee: Täsmävarmistuksia suosikeille

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Isto Kuisma: Ginny Weasley (8) palaa sairastauolta. Ihan hyvät treenit mutta loukkaantumisen takia vähän varovaiset viimeistelyt, pystyy tekemään omaa juoksua.

Force Majeure (9) tuntuu, että parantaa otteita. Jenkit ja todennäkäisesti ilman etukenkiä, Juoksun onnistuessa hyvä sijoitus mahdollinen.

Jyrki Jauhiainen: Applehill's Bossin (12) 20.3. flopin syy jäi epäselväksi, oli hyvä seuraavassa startissa, terävämmällä kuskilla sijoitus olisi voinut olla parempi... Hevonen on sen perusteella kunnossa, mutta paikka vie menestymisen mahdollisuudet.

Lähtö 5

Isto Kuisma: Nemea Iceman (4) oikein mainio treeneissä, odotukset hyvät. Radan ollessa hyvä ilman takakenkiä.

Jyrki Jauhiainen: Lex Liberty (7) nopea lähtijä pitkästä aikaa eturivissä. Paikka vähän ulkona, lähdön onnistuessa ainakin rahoilla.

Lähtö 6

Danilo Grasso: Hilding (10) on loistavassa kunnossa. Vviimeiset kerrat on jäänyt pussin. Laukan jälkeen on tehnyt hyvän juoksun.

Lähtö 7

Isto Kuisma: Celeritas Savagen (10) tauoltapaluu oli oikein mainio. Hyväntuntuinen viimeistelyissä, voltin 5 ei mikään unelmapaikka, juoksun onnistuessa odotellaan kärkisijoitukseen.

Lähtö 9

Tino Lindgren: Chasedilla (4) ajetaan henget auki Finlandia-montea varten! Kaikki kunnossa, kokeillaan ekan kerran jenkkejä ja kuppilappuja. Odotetaan mielenkiinnolla tulosta.

Lähtö 10

Isto Kuisma: Lemmy Model (7) oli hyvä viimeistelyissä, avaa hyvin. Juoksun onnistuessa uskotaan kärkisijoihin, ilman takakenkiä.