Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lappee: Tammavarmoilla jackpot

Ensimmäinen tukipilari Lumi-Oosa kohtaa tutut kilpakumppanit. Tuore kuningatar hävisi niille Jyväskylässä, mutta tänään on revanssin aika. Killerillä hevoselle haluttiin rauhallinen kisa kuningatarkilvan jälkeen, ja rata 12 teki Harri Kotilaisen taktiikasta muutenkin passiivisen. Hevosen suoritus tulee todennäköisesti olemaan nyt selvästi terävämpi, ja lähtöpaikka tietää ihan erilaisia odotuksia jo ennakkoon. Valmentaja lupasi, että Lappeessa taktiikka tulee olemaan rohkeampi, ja hän ennakoi alustavasti keulajuoksua. Pitkä matka ei ole ongelma, kunhan alkumatkalla ei tule vauhdin suhteen ylilyöntejä. Lumi-Oosa on ihan oikein kisan selvähkö suosikki.

Villinmiehen Tammakilpailun näkemys on Huisi Hippu. Se ei ole tietenkään yhtä todennäköinen voittaja kuin Hentun Liisa, mutta peliosuuksien valossa kova kannanotto kattaa riskit. Huisi Hippu voitti varmasti oman karsintansa keulasta, ja siltä on lupa odottaa finaalista paljon. Huisi Hippu on suoritusvarmempi kuin Hentun Liisa, jonka lisäksi sen lähtönopeus on parempi kuin mitä ehkä yleisesti ajatellaan. Mukana on monta muutakin nopeaa kiihdyttäjää, mikä lisää jonkinverran suosikki Hentun Liisan laukkariski alkumatkalla. Huisi Hippu kiinnostaa pelimielessä kovasti, koska Hentun Liisa on turhan paljon pelattu suosikki.

