Hevosurheilun Toto75-ideavihje Lappeenranta: Salon tykki ideana

Kauden aloitus ei paljastanut vielä täysin hevosen virettä, mutta se antoi positiivisen signaalin siitä, että starttien myötä menestystä lienee luvassa myös tällä kaudella. Santtu Raitala ajoi prepare-tyyppisen startin viimeisenä sisäradalla, ja Jason's Camden kellotti päätöspuolikkaan 14,4-vauhtia. Vaikka meno oli vielä tauolta tukkoista, hevonen tuli kärkeä kovempaa terävästi maaliin ja suoritti ohituksia.

Avausstartti lupaa hyvää jo tätä kisaa ajatellen, sillä luokkahevonen terävöityy ja myös ajotaktiikka on taatusti ainakin astetta rohkeampi. Jason's Camden kohtaa paperilla melko sopivan vastuksen, mutta toki juoksun on mentävä takamatkalta alusta saakka sujuvasti. Salon valmennettava on alustavan peliosuuden valossa mielenkiintoinen yritys.

Muutoin kierros tarjoaa mielenkiintoisia matseja. Hipassi ja Ohiheittäjä ovat hyvä kaksikko peleihin, vaikka viime aikoina voittamaan tottunut Siirin Veeti onkin samalla viivalla takarivissä. Hipassin ja Ohiheittäjän saama yhteinen pelikannatus ei kuitenkaan ole vielä riittävän korkealla tasolla.

Issakan Valo ja Ukkoherra kisaavat molemmat rajussa nousuvireessä. Siksi vihje laaditaan niiden varaan, vaikka mukana on monta muutakin kovakuntoinen vastustajaa.

Tästä kupongille: