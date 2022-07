Hevosurheilun Toto75-ideavihje Mikkeli: Ikaros lentää taas

Vilkkeen Velmu on lähellä. Teemu Okkolin on kisan alla luottavainen. Nyt ajetaan samalla balanssilla kuin Härmässä, jossa se kesti 18-avauksesta huolimatta täydellä matkalla ykköseksi. Viimeksi hurja Aatsi putsasi SE-tuloksella 20,8 pöydän, eikä Vilkkeen Velmu voinut johtavan rinnalta kestää perille saakka. Ennusmerkit enteilevät koko matkan johtoa.

All Star Mint joutuu toki takarivistä tekemään kirinsä, mutta ruuna on siinä hyvä. Hevonen on luokaltaan todella kova, jonka lisäksi vire on paras mahdollinen.

"All Star Mint on vasemmalla ohjalla, mutta ei enää läheskään yhtä paljon kuin nelivuotiskaudella. Ruuna on kuitenkin tuon takia parhaimmillaan kiertämällä ja olen odottanut Mikkeliä, sillä rataprofiili voisi sopia tälle hevoselle mainiosti. Jämsässä ruuna voitti helposti, ja sitä ennen suoritus ilman takakenkiä oli Jokimaalla hieno. Tapio Perttunen tykkäsi hevosesta todella paljon. Ajetaan ilman takakenkiä ja on mahdollista, että riisutaan kengät myös edestä, jolloin painoa pitää kuitenkin laittaa eteen putsien muodossa. Odotan hevoselta vahvaa suoritusta Mikkelistä", Jarmo Kuusela kommentoi.

Callela Ikaros oli ennen viikonloppua lähes pelaamaton, mikä suorastaan hämmästyttää. Ruuna viihtyy Mikkelissä. Se voitti viime lokakuussa Toto75-lähdön johtavan rinnalta äärimmäisen vakuuttavasti 11,9-tuloksella. Nyt vaaditaan vielä kovempaa tulosta, mutta Callela Ikaros vaikuttaa olevan taas kerran vireensä puolesta siltä, että se on palaamassa sarjojensa ehdottomaan eliittiin. Joensuussa hevonen marssi johtavan rinnalta vahvasti ykköseksi, ja se oli toistaiseksi kauden paras suoritusta. Mukana on isoja riskitekijöitä esimerkiksi juoksunkulun suhteen, mutta toisaalta hevonen on maltillisesti pelattu ja epävarmuustekijöistä huolimatta Callela Ikaros on rajusti aliarvostettu. Koska peliosuus on niin pahasti alamaissa, yritetään ruunaa päivän avainhevosena kaikissa pelimuodoissa.

Tästä kupongille: