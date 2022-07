Hevosurheilun Toto75-ideavihje Mikkeli: Jackpotissa 70 000 euroa

Mister Hercules on yllättävänkin maltillinen suosikki. Toki keulajuoksu voi karata jollekin muista osallistujista, mutta monipuolinen lahjakkuus tulee muualtakin. Se häikäisi pullaamalla Solvallassa loppusuoralla 11-tuloksen täydellä matkalla. Pikamatkan Daniel Redénin valmennettava menee 09-vauhtia.

Fernando Vixi on starttiraketti, joka jäi viimeksi pussiin ja sitä ennen hevonen oli useasti peräkkäin mainio. Sen saama alustava vain hieman yli 20 prosentin pelikannatus kannustaa tarttumaan koukkuun kiinni. Fernando Vixi on todennäköinen keulahevonen, ja hevosessa on rutkasti pelillistä mielenkiintoa.

Caramel Club oli sunnuntaiaamuna 76 prosenttia pelattu. Se on merkittävästi liikaa, vaikka tamma häikäisi Härmässä kirillään. Edelliseen kisaan Solvallassa tamma ei ollut 2. ulkoa loistokas, kun vauhtijuoksussa keulahevonen meni omilla teillään koko matkan. Caramel Clubin varmistaminen on järkevä valinta, vaikka hevonen voittaakin ehkä useammin kuin häviää.

V.G. Voitto on selkeä varmaehdokas. Fransson oli kuitenkin viimeksi parempi kuin koskaan aikaisemmin tällä kaudella, ja napataan se ideavarmistuksena lapulle. Sen ykkössija voi hyvinkin tulla kysymykseen, jos V.G. Voitto laukkaa tai Franssonin startti menee juoksuradalta kuin elokuvissa.

Tästä kupongille: