Hevosurheilun Toto75-ideavihje Mikkeli: Taistelupareista valitaan maistuvimmat

Knows Best ampuu auton takaa lujaa matkaan. Avauskohde on aika lailla oikein pelattu, eikä suosikkiin luottaminen ole huono ratkaisu. Knows Best oli viimeksi yhtä jäätävä kuin Vermossa, ellei jopa vielä parempi.

Rahajamatch kohtaa viime kauden komeetan Run and Repeatin. Kaksikko erottuu todella selvästi muista. Koska toinen suosikeista palaa tauolta, on Rahajamatchilla etu puolellaan. Kisan voisi pelata kahdella merkillä, mutta Run and Reapeatin varovaisten odotusten myötä vaaka kallistuu suosikkiin.

Francis Journey kohtaa Zumumanin. Toisella on lähtöpaikka rajusti puolellaan, sillä Zumuman ei toisten takaa ole ollut yhtä terävä kuin keulasta. Kun matkana on maili, tietää se Mikkelin radalla erittäin suuria hankaluuksia. Francis Journey ei sekään ole mikään raketti, mutta hevosella on kaikki kunnossa ja voitokas ruuna jää yksi kuitille.

Kuumia vinkkejä kierrokselta ei löydy, mutta selvä suosikki Core saa kaveriksi kuitille Juha Kortekallion valmentaman Ukkoherran. Se pyrkii takamatkan juoksuradalta pääsemään heti kärkikuvioihin mukaan, eikä hevonen ole kerännyt ihan riittävästi peliä puoleensa. Sen sijaan rauhallisemmin käynnistyvä Hujake ja sen takaa lähtevä Tarunlento eivät ole yhtä maistuvia varmistuksia juuri lähtöpaikkojensa vuoksi.

