Hevosurheilun Toto75-ideavihje Mikkeli: Väärin arvioitu kohtaaminen

Fazimo ei ole starttiraketti, mutta tuo ominaisuus on hevosella parantunut kaiken aikaa. Mikkelissä lähtöpaikka on Lukaku di Quattron sisäpuolella, eikä kaverikaan ole ominaisuuksiltaan mikään erityisen nopea kiihdyttäjä. Näistä lähtökohdista ei ole helppoa allekirjoittaa Lukaku di Quattron alustavaa selvää suosikkiasemaa. Se oli toki jäätävän hyvä Vermossa, mutta niin on ollut Fazimo jo pidemmän aikaa.

Vauhtikestävyys on molempien valttina. Fazimo tuli maratonilla kirilenkin keulasta 12,9-vauhtia, eikä kaikki ollut pelissä. Tuota kyytiä Lukaku di Quattro meni viimeksi täyden matkan, joten luvassa on huima kamppailu voitosta, sillä mukana on muitakin sarjansa ehdottomia kärkihevosia. Fazimo vie kisan nimiinsä vähintään kerran kolmesta yrittämästään, joten alipelattuna sitä yritetään ideavarmana.

Ciiran Tähti on kierroksen pankki, mikä on kertoo kohteiden isosta haasteesta. Tamma lähtee 40 metrin pakilta voltin vitoselta, joten siihen nähden pelikannatus on kiistatta noussut turhan suureksi. Kun ajattelee kierrosta kokonaisuutena, ei Ciiran Tähden jättäminen varmaksi välttämättä ole silti huono ratkaisu. Toki jos löytää toisen varman jostain muusta kohteesta, voi tammalle ottaa varmistuksia mukaan.

Landen Paukku juoksee Tornion jälkeen pitkästä aikaa taas kilpaa. Se oli Laivakankaalla odotuksiin nähden mainio, joten Landen Paukun ykkössija ei saa yllättää ketään. Ori kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan Vixelille kaveriksi.

Tästä kupongille: