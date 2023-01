Hevosurheilun Toto75-ideavihje Mikkeli: Vinkkihevoset takarivistä

Endless Story kiersi Kuopiossa pitkään 3. rataa, ennen kuin pääsi 1400 ennen maalia keulan rinnalle. Siitä se oli jäätävän hyvä, vaikka Kitzune G.G. tulikin linjalla ohitse. Endless Storyn vire on nousussa, eikä takarivin paikka välttämättä ole iso miinus, sillä kisassa ei ole selkeää keulahevosta. Tamma on fysiikaltaan kilpasiskojaan kovempi, ja sarjakin osuu nappiin. Endless Story on sopiva varma Toto75-pelissä.

Hujake on hieman vastaavassa tilanteessa yrityksen arvoinen. Se otti ensin tauolta innokkuuttaan laukan, ja myös viimeksi painetta oli ripaus liikaa. Hujake jäi avoimen sarjan hevosten taakse, mutta kiersi vielä 1.25-vauhtia hienosti aivan kärjen tuntumaan. Tällä kertaa takarivi on ravilla kulkemisen kannalta ihan hyvä paikka, ja Hujake jaksaa kyllä tehdä tässä porukassa itse juoksunsa. Jani Ruotsalaisen valmennettava on juuri tähän paikkaan hyvä yrityshevonen.

Tästä kupongille: