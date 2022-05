Hevosurheilun Toto75-ideavihje Oulu: Lisärahalle mukavat kohteet

Lumi-Oosa ei tarjoa etua, mutta lähes 150 000 euron jackpotin myötä todennäköinen menestyjä jää yksin kupungille. Santtu Raitalan ajokki piti viimeksi 26,6-vauhtisella kirilenkillään hienosti ykköseksi. Tamma kehittyy ja parantaa kaiken aikaa, joten edullisemmalla juoksunkululla kellotus tulee olemaan selvästi vauhdikkaampi. Lumi-Oosa voi päästä suosiolla kärkipaikalle, mutta se ei ole kovin riippuvainen juoksunkulusta. Lähdössä ei ole yhtään sellaista vastustajaa, jolle Lumi-Oosan tarvitsee tasonsa pitäessään hävitä.

Tim Jerry nappasi Keskisessä tyylikkään voiton koko matkan johdon jälkeen. Kaj Timgren on kommenteissaan varsin luottavainen. Lähtäpaikka on hänen mielestään ihan paras mahdollinen, juuri kolmosradalta nopealla kiihdyttäjällä on sauma saada huippuasemat kuluttamatta yhtään turhaa ruutia. Tim Jerry tulee selästäkin, mutta Oulun tehtävässä keulajuoksu on ennakkoon se todennäköisin vaihtoehto. Cover Princen lisäksi mukana on muitakin hyviä vastustajia, mutta ei yhtään ylivoimaista tekijää kuitenkaan.

Kovimman kylmäverivoltin luonne muuttui aamulla rajusti, kun Joriini joutui jäämään pois. Tämän myötä huippuvireinen Koskelan Akseli on aliarvostettu, ja tarjoukseen tartutaan mielihyvin. Viimeksi ruuna jäi päätöskierroksen alkaessa ilman vetoapua, mutta oli silti ylivoimainen. Koskelan Akseli pystyy nitistämään kaikki mukana olevat vastustajansa.

Tästä kupongille: