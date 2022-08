Hevosurheilun Toto75-ideavihje Oulu: Loppumaton tarina aloittaa

Endless Storyn kanssa otettiin sairastauolta viimeksi varovasti, ja tuo taktiikka oli lähellä tuottaa tulosta. Lopulta kiritilaa ei päätöskierroksen alussa tullut, joten Endless Storyn kohtalona oli jäädä kaikki tallella pussiin.

"Tilaa ei tullut, mutta tamman olemukseen olin Santun (Raitala) tavoin todella tyytyväinen. Korvat kiinni voimissaan Endless Story tuli maaliin. Kaikki oli alkuviikon vedoissa kunnossa. Odotan hevoselta hyvää suoritusta ja uskon, että nyt Santtu ajaa rohkeammin. Hän tekee kuitenkin ratkaisut tilanteen mukaan", Pirjo Miettunen kommentoi.

Ideasysteemin varsinainen kannanotto tehdään heti seuraavassa kohteessa, jossa lapulle pääsevät vain Roughenough Vice, Father Christmas ja Pegasos Evo. Syy on hyvin yksinkertainen, tätä kolmikkoa on tasaisessa lähdössä pelattu liian vähän. Roughenough Vice pystyy Katja Savilakson mukaan parantamaan edelleen tuoreimmasta kisasta. Father Christmas ylitti viimeksi odotukset, ja se kisaa myös nousuvireessä. Pegasos Evo on tauluaan parempi, joten ylivauhtisessa juoksussa se iskee voittotaistoon mukaan. Muita pelihevosia on vastaavasti pelattu vähintäänkin riittävästi.

Tästä kupongille: