Hevosurheilun Toto75-ideavihje Oulu: Startti alla ideahevoseksi

Eija Sorviston valmentama Ilos Silmarillion aloitti Seinäjoen taktiikkajuoksussa terävällä kirillä. Mandela Zon oli keulasta ohittamaton, mutta Eija Sorviston valmennettava tuli 2. ulkoa päätöspuolikkaan vahvasti 09,0-kyytiä. Se joutui juuri kovimmassa vauhdissa ohittamaan väsyvän, ja hevosen olemus oli kokonaisuutena paremmalla tasolla kuin viimeisimmissä starteissa ennen taukoa.

Ilos Silmarillion sai Ouluun loistavan lähtöpaikan, josta sillä on mahdollisuus kiihdyttää jopa keulapaikalle saakka. Iikka Nurmonen on nopea ohjastaja, ja hevonen avaa kovaa auton takaa. Kun lisäksi Ilos Silmarillionia viimeksi ajanut Santtu Raitala tunnistaa Cover Princen rattailla tilanteen, hänelle todennäköisesti kelpaa heti Ilos Silmarillionin selkä. Vastaavasti kovista nimistä Bond Eagle oli viimeksi vaisu ja todettiin kipeäksi, joten sen kohdalla on kysymysmerkkejä ilmassa. Ilos Silmarillion on mielenkiintoinen ideahevonen.

