Hevosurheilun Toto75-ideavihje Oulu: Tiistai paljasti huippukunnon

Donna Leonora juoksi tiistaina Tampereella. Se juoksi aloitti sisäradan jonossa, nousi 1200 ennen maalia vetämään 2. rataa ja sai pian paikan 2. ulos. Siitä tamma tuli viimeiset 600 metriä 14,2-vauhtia, eikä ykkössija ollut millään tavoin uhattuna.

Tamma on noussut huippukuntoon, ja Oulun lähdössä Donna Leonora on yrityksen arvoinen ideavarma. Peli on jakautunut tasaisesti useamman osallistujan kesken ja monella on lähtöön oma suosikkinsa. Ennakkokommentit enteilevät vauhdikasta kiihdytystä, mikäli sopisi takarivistä lähtevälle ideahevoselle mainiosti. Donna Leonora saa mahdollisesti paikan suhteellisen läheltä kärkeä 2. radalta ja myös vetoapua lienee tarjolla kirissä.

Joriini on toinen tukipilari. Se kangistui viimeksi keulasta, mutta Porissa moni muukin kärkipaikalla juossut hevonen oli ongelmissa loppumatkasta. Lisäksi lähdössä mentiin tasaisen reipasta tempoa, mikä edesauttoi kangistumista pöpperöisellä radalla. Vastus on paperilla sellainen, että hyvänä Joriini on todella lähellä ykkössijaa.

Troopers on kolmas tukipilari. Se havittelee hyvää juoksupaikkaa keulassa tai kärjen tuntumassa. Troopers teki hyvän harjoituksen maanantaina, joten pahimpia vastustajia paremmalta lähtöpaikalta se jää kierroksen kolmanneksi tukipilariksi.

Tästä kupongille: