Hevosurheilun Toto75-ideavihje Oulu: Välistartti nosti odotuksia

Profiili on voitokas hevonen, joka ei ole kuitenkaan näyttänyt vielä ihan parastaan kilparadoilla. Ori voi hetkessä parantaa paljon, kun se vain saa onnistumisia ja pääsee kilpailemaan ilman vastoinkäymisiä.

Kuopion välistartti oli Profiililta vahvasti plusmerkkinen suoritus. Se kiri 3. ulkoa viimeiset 800 metriä 26,8-vauhtia. Vihjeen Vinha oli välillä jopa 50 metriä karussa, ja maali pelasti karkulaisen Profiilin vahvalta lopetukselta.

Oulussa voittoputkessa kilpaileva Siirin Veeti on paalulta kova vastustaja, mutta Profiili pystyy onnistuessaan puristamaan suosikista edelle. Toki lähdön pitää onnistua, Profiilin on oltava raiteillaan, ja oriin on syytä suorittaa oman tasonsa ylärajoilla.

Selmer I.H. on oikein pelattu suosikkivarma. Sillä on hyvä mahdollisuus päästä avauspuolikkaan aikana kärkipaikalle. Siitä sen tappio olisi pieni yllätys, vaikka Hierro Boko olikin edellisessä kohtaamisessa edellä maalissa. Nyt asetelmat ovat kuitenkin erilaiset.

Tästä kupongille: