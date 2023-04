Hevosurheilun Toto75-ideavihje Pori: Jackpot tavallista suuremmalla pyydyksellä

Hannu Hietasen valmentama Pro kohtaa neljä kovaa taukohevosta. Sillä on iso etu kahdesta kilpailusta, jotka ikäluokkatähti on saanut alle. Pro teki Seinäjoella 5. ulkoa vahvan kierroksen kirin. Ori kellotti päätöstuhannen 24,5-vauhtia, ja vain perässä kirinyt avoimen sarjan Nyland tuli ohitse. Esitys oli todella hyvä, ja taukohevosten pitää venyä parhaimpaansa, jos meinaavat pysyä Hietasen ajokin edellä. Pro avaa kovaa ja lähtölista vaikuttaa siltä, että ainakin avauskierrokselle pitäisi olla hyviä selkiä tarjolla. Se olisikin tärkeää, sillä Pro on ilman vetoapua usein turhan innokas.

Morison ja Suvionni eivät tarjoa pelillistä etua, mutta molempien osakkeet ovat joka tapauksessa korkealla. Kolmen varman taktiikka antaa mahdollisuuden hakea erittäin hankaliin kohteisiin jokaiseen vähintään pikkuyllätystä. Ideasysteemi on tavallista leveämpi, sillä jackpotin lähes 50 000 euron lisäraha kannustaa hakemaan paljon pelattujen varmojen ympärille myös vaikeampia yhdistelmiä.

Tästä kupongille: