Hevosurheilun Toto75-ideavihje Pori: Luokka esiin piilosta

Heti kärkeen on tiedostettava riskit, jotka tasaisessa lähdössä Mandela Zonilla ilman muuta on. Ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, pystyykö ori vielä tässä kisassa ihan sille tasolle, johon hevosella on lähiaikoina rahkeita. Tuoreimmassa lähdössä Mandela Zon jäi kirivaiheessa 2. ulos pahoin pussiin, jonka vuoksi sijoitus jäi vaisuksi. Edellisessä kisassa se juoksi montén, jossa oli täysin ylivoimainen.

Reima Kuisla pitää Mandela Zonia all-round -hevosena, jonka luokka edellyttää nousua jopa ihan avoimelle tasolle saakka. Porissa lähtöpaikka on loistava, ja myös kovimmilla vastustajilla on matkassaan kysymysmerkkejä. Mandela Zon, pystyy kiihdyttämään kärkeen tai kärjen taakse, josta se on hyvänä mukana voitto-ottelussa.

Selmer I.H. on ihan oikein iso suosikki. Se teki Rovaniemelle 10,0-vauhtisen tykkikirin, kun vihdoin pääsi satimesta vapaille vesille. Seuraaviin kisoihin ruuna on jatkanut mainiolla sykkeellä, joten takarivistä huolimatta Selmer I.H. jää yksin kupongille. Selvästi kovin vastustaja Hierro Boko ei ole mikään maileri, joten ainakaan pelkästään sen ottaminen kaveriksi lapulle ei tunnut mielekkäältä ratkaisulta.

Tästä kupongille: