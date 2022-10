Hevosurheilun Toto75-ideavihje Pori: Pidempi matka sopii

Veijo Heiskasen tallista uutta nousua tekevä Be The One on urallaan aiemmin juossut pidemmällä matkalla kerran, ja startti päättyi voittoon 75-lähdössä. Samaa voi nousuvireiseltä tammalta odottaa Porissa, jossa ennakkoon kovin vastustaja Goodlokin’ Pepper starttaa 12-radalta.

Eturivistä lähdön taktiset ratkaisut ovat Henna Halmeen käsissä. Be The One ei ole kovin juoksuriippuvainen, vaikka viimeksi ylivauhtisessa kisassa se sai peesailla pitkin selissä. Ratkaisuvaiheessa Be The One oli omaa luokkaansa tultuaan 12,1/700 metriä. Toissa kerralla edelle jäi vain It’s Raining Men. Porissa vastus ei ole 75-lähdöksi kovin mahdollinen.

Toisen kohteen suosikin, jälleen keulavoittoa hakevan Ypäjä Orienten varmistukseksi nostetaan alle kymmenen prosentin peliosuudelle jäänyt Arnie’s Emilie. Vastustajan poisjäännin jälkeen se pääsee takarivin sisimmälle paikalle. Kahteen viime starttiin kyvykäs pohjalaistamma on pilannut alkulaukkoihin, mutta aiemmin Oulun 75-keulavoitossaan Arnie’s Emilie oli ylivoimainen lopeteltuaan 11,0-kyytiä.

Yllätystä haetaan myös rivin käynnistävään huipputasaiseen suomenhevostasoitukseen sekä T75-4:ssa mailin ryhmästä, jossa hieman haavoittuvaista suosikkitrioa on pelattu yhteensä noin 80 prosenttia. Näin ollen turhan vähälle kannatukselle ovat jääneet takarivin voitokas Hamlet Star, seiskaradaltakin hyviin asemiin avaava Activist sekä selkäjuoksulla yllätysvalmis Zest Boy.

