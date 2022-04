Hevosurheilun Toto75-ideavihje Pori: Suosikkivarmat saavat luottamuksen

Siirin Valtsu aloitti kautensa odotetusti ykkössijalla. Maalisuoralla nytkin vastaan asettuva V.G. Voitto rulli 22-vauhdissa laukalle, mutta tuossa vaiheessa Siirin Valtsu oli jo vyörymässä kirissä ykköseksi. Asetelmat tietävät sitä, että Siirin Valtsulla on hyvä sauma päästä kärkeen, josta se pystyy vetämään perille saakka. Myös selästä Siirin Valtsu kirii hienosti, ja se onkin monipuolinen superlahjakkuus. Takaa tulee kovia kuusivuotiaita, mutta viisivuotias Siirin Valtu ei ainakaan muutaman startin päästä ole metriäkään vuotta vanhempia haastajiaan huonompi. Porissa 20 metrin etumatka näin kauden alkupuolella pitäisi olla riittävä.

Selmer I.H. haki Bodenissa keulat 500 juostuna, jonka jälkeen ykkössija irtosi rutiinisuorituksella. Ruunan valmentaja Gabriella Laestander raportoi, että tuon kisan jälkeen hevonen teki nousukuntoisen harjoituksen, ja hevosen pitäisi olla Porin kisassa astetta terävämpi. Selmer I.H. on peruskapasiteetiltaan kova kilpahevonen. Se voitti jo nelivuotiaana Breeder's Crownin finaalista 78 000 euron ykköspalkinnon ja ruuna on käynyt voittamassa myös Suomessa Midnight Racen. All-round -hevonen pystyy tekemään itse juoksunsa, ja kovimpien haastajien sisäpuolelta se jää varmaksi. Ei ruuna mikään mainio idea ole, sillä peliosuus on vähintäänkin riittävällä tasolla.

Varsinaista ideaa ei tänä lauantaina vihjeessä ole, mutta otetaan sen verran kantaa, että hurjaksi pankiksi noussut Stallone saa yhden varmistuksen rinnalleen. Nyland otti viime lauantaina hienosti kengittä kyytiä, mutta laukkoja tuli. Ori on erikoisen vähän pelattu alustavassa pelijakaumassa. Mikäli juoksunkulku ei mene Stallonen osalta niin suoraviivaisesti kuin vaaran on, pystyy Nyland ehjällä suorituksella nousemaan ainakin haastamaan Stallone.

Tästä kupongille