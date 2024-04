Hevosurheilun Toto75-ideavihje Pori: Tasaisesti pelattuun lähtöön varma

Show Must Go On sijoittui maanantaina Seinäjoella viidenneksi tasaisen esityksen päätteeksi. Ennen tuota ruunalla oli kolmen viikon starttipaussi ja se on jo monesti näyttänyt olevansa parhaimmillaan tiiviillä starttivälillä. Porin Toto75-kierroksella Reima Kuislan valmennettava pääsee yhden poisjäännin myötä avaamaan matkaan kuutosradalta, josta Antti Teivainen lähtee ajamaan heti auton irrottua eteenpäin. Parhaimmillaan Show Must Go On pystyy kukistamaan vastustajansa jopa keulan rinnalta ja on peliprosenteissa (26 %) jäänyt hämmentävän vähän pelatuksi.

Kristian Lellan valmentama Impresario on Toto75-kierroksen suursuosikki. Kakkosnumerolla kilpaileva ruuna kisaa todella sopivassa porukassa, joten hevonen on helppo rastata varmaksi 2609 metrin matkalle.

Kolmoskohteessa Nevan Hurmuri otetaan paalulta mukaan systeemin suosikkikolmikon kaveriksi. Kuntonsa puolesta se riittää pitkälle, mutta laukat ovat toki herkässä.

Huippukuntoinen Issakan Valo on kylmäveristen Kultaloimessa oikeutettu suosikki, mutta sen lisäksi vihjesuositukseen mukaan otetaan Morison, Hissun Feeniks, Havglimt sekä kengätön Sheikki.

Lämminveristen Kultaloimi vaikuttaa kolmen kaupalta.