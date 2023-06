Hevosurheilun Toto75-ideavihje Power Park: Ruotsalaiset ihmeissään - Evar(a)tti iskee taas

Petri Laine ei usko, että Parvelan Retu pystyisi nousemaan radalta 12 aivan ykköseksi saakka. Samaan aikaan on hankala uskoa, että muut suomalaiset pystyisivät vastaamaan Evartin tai Retun vyörytykseen, jos niiden juoksu menee edes kohtuullisesti takarivistä. Vieraat ovat nekin kaikki hyviä, mutta eivät Evartin tai Retun veroisia kuitenkaan.

Evartti oli Killerin päätössatasella vaisu. Antti Ojanperä kertoi tuoreeltaan kisan jälkeen, että kisan alla annettu rekitreeni näkyi korostetusti, kun koko matka mentiin isoa kovaa. Rekitreeniä annettiin vähän Nordin Kingiä ja kuninkuusraveja ajatellen, sillä kauden päätähtäimien alla kestopuolen pitää olla kunnossa.

Härmän kisan alla on toki pientä arvoituksellisuutta ilmassa, mutta tämä on yksittäinen tärkeä kisa Evartille, kuten Elitkampen ja kuninkuuskisa. Hevoselta on lupa odottaa vahvaa kiriä selistä, ja ilman Killerin pientä notkahdusta ori olisi ysinumerolla selvähkö suosikki. Yksi vaihtoehto olisi ottaa lähes kaikki osallistujat mukaan kuitille, mutta ideavihjeessä yritetään Nordic Kingissä kuninkaaseen luottaen.

Bond Eagle oli Oulussa äärimmäisen vakuuttava johtavan rinnalta. Keulat pitäessään se on tiukasti ykkössijassa kiinni. Julmin oli aivan hurja viimeksi, kun se kiri viimeiset 700 metriä 19,3-vauhtia töitä tehden. Se pystyy menemään pikamatkan niin kovaa, että nousukuntoinen Vappuäijä on sekin helisemässä. Kolmen varman taktiikka antaa mahdollisuuden ottaa muihin kohteisiin kaikki mieluisat hevoset mukaan.

