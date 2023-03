Hevosurheilun Toto75-ideavihje Rovaniemi: Jackpotissa taas lisärahaa

Lavicii Boko nousi viimeksi etusuoran alussa vetämään 2. rataa, josta se murskasi muut. Esitys oli oikein vakuuttava, ja hevonen pääsi esittelemään parhaita puoliaan, eli hyvää vauhtikestävyyttään. Sisäradalta se ei pysty puolustamaan suoraan keulapaikkaa, mutta Lavicii Bokon onneksi eturivissä on myös muita tasaisia kiihdyttäjiä. Voi olla, että hevosella päästään nousemaan kelpo asemiin 2. radalle. Paikka johtavan rinnalla ei vie voitontoiveita, mutta toki siitä hevosen pitää yltyä huuppusuoritukseen.

Pica-Pica Oak on erityyppinen ideavarma. Se vaatii mahdollisimman pitkään selkiä eteensä kirivaiheessa, jonka jälkeen tamma palkitsee terävällä lopetuksella. Tuoreimmassa kisassa se jäi liian aikaisin ilman vetoapua, ja edelliskerralla Pica-Pica Oak kiri kaukaa hänniltä kirilenkin alle 1.15-kyytiä Endless Storyn voittamassa lähdössä. Hevonen on muutenkin kiertänyt todella kovia tehtäviä, ja harvinaista kyllä, Toto75-tasolla tänään tehtävä on hieman aikaisempaa sopivampi. Mari Leinosen valmennettava pystyy yllättämään osan pelaajista räjähtävällä kirillään, ja saumat ykköseksi ovat tasaisesta tulosrivistö huolimatta hyvät.

Kierrosta maustaa ohjastajaottelu, ja lauantain aikana nähdään tositoimissa mm. Örjan Kihlström ja Daniel Redén, sekä tietenkin kaikille tuttu Jorma Kontio.

Tästä kupongille: