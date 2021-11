Hevosurheilun Toto75-ideavihje Seinäjoelle: Huippupaikoilta päärooliin peleissä

Vilivillis on hevonen, jota on turha pidätellä alkumatkalla. Siksi sisärata on hyvä paikka kiihdyttää, vaikka ulkopuolella onkin muutama todella nopea kiihdyttäjä. Voi olla, että Ville Pohjola pääsee rauhoittamaan tempoa ainakin hetkeksi avauksen jälkeen, jolloin Vilivillis pystyy nykykunnossaan vetämään perille saakka. Ruuna on ollut monta kertaa mainio, ja tallikommenttien perusteella kaikki on kunnossa.

Oilsheik kiri Vermossa ulkoratoja pitkin hänniltä ykköseksi. Se ei ole ihan tavallista maan pääradalla. Tuolloin pelaajat eivät olleet hereillä hevosen vireen suhteen, ja Oilsheik ei tuoreimman suorituksen perusteella ole liikaa pelattu tässäkään. Toki takaa tulee monta kovaa nimeä, mutta etumatkasta on apua, eikä useamman vastustajan vireestä ole ihan tarkkaa varmuutta.

Shackhills Twister on jättisuosikki. Sitä vastaan ei lähdetä vihjeessä taistelemaan, koska kahteen tasaisimpaan kohteeseen tekee mieli hakea suuryllätystä. Lisäksi kierroksen toinen pankki Dusktodawn Boogie on liikaa pelattu, ja Sahara Flames nousee kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa huippuvarmistukseksi.

Tästä kupongille: