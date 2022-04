Hevosurheilun Toto75-ideavihje Seinäjoki: Eliittitamma aloittaa huippupäivän

Club Nord Elit on noin 40 prosentin arvoinen suosikki, kun vastaavasti Stonecapes Queila on haastajana aavistuksen epätodennäköisempi voittaja. Lauantaiaamuna peliosuudet olivat sen verran pielessä, että Club Nord Elit jää yksin kuitille.

Sen viime kausi meni reilusti alle odotusten, mutta toisaalta matkaan mahtui epäonnea ja huonoja lähtöpaikkoja kivikovissa lähdöissä. Seinäjoella asetelmat ovat loistavat, sillä Club Nord Elitin pitäisi pystyä torjumaan muut osallistujat kiihdytyksessä. Tamman vire on tuoreimpien starttien perusteella huipussaan, joten siitäkään menestyksen ei pitäisi jäädä kiinni. Pikamatka sopii ja mikäli Club Nord Elit pitää huipputasonsa, on ykkössijaan loistavat mahdollisuudet.

Unique Creation on lähellä koko matkan johtoa, mikäli se vain käynnistyy voltista ravilla. Pelillistä etua hevosen jättämisestä varmaksi ei ole saatavilla, mutta toisaalta rivin hinta paisuu kohtuuttomasti, jos lähtöön ottaa kaikki jollain tavalla mahdolliset voittajat. Haastajista erityisesti vähän pelattu Ricocone kiinnostaa, sillä se teki suoraan tauolta erityisen positiivisen suorituksen.

Seinäjoki Race on jopa kierroksen tasaisin lähtö. Kali Smart olisi monelta muulta paikalta ollut jopa varmaehdokas, mutta sille ja kuskille kymppirata on taktiikan luomisen suhteen hyvin hankala. Toki viisivuotias huippukyky voi voittaa silti, mutta varmaksi sitä on hankala suositella.

Willow Pride on keulaan päästessään suomalaisten paras valttikortti. Esprit Sisu saattaa käydä kysymässä keulapaikkaa itselleen, mutta mitään syytä Santtu Raitalalla ei ole tarjota kärkipaikkaa ilmaiseksi pois kenellekään. Dear Fried vei kisan nimiinsä vuosi sitten, mutta sekin arvottiin takariviin. Kilpailussa on hankala ottaa kovin jyrkkää pelillistä näkemystä.

Tästä kupongille