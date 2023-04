Hevosurheilun Toto75-ideavihje Seinäjoki: Päälähdön jälkeen soi Du gamla, du fria

Mister Hercules aloitti kautensa kirimällä 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 08,2-vauhtia. Tehtävä oli mahdoton voiton suhteen, mutta esitys oli loistava. Mister Hercules tuli maaliin saakka erittäin vahvasti, eikä se ollut maalin kohdalla väsynyt.

Daniel Redénin mielestä tauko näkyi selvästi otteista, mikä tietää startin myötä jopa selvästi parempaa suoritusta Seinäjoella. Mister Hercules on hevonen, joka saattaa voittaa kauden aikana jonkun vielä isomman kansainvälisen suurkilpailun.

Vastustajista kovin on paperilla Bengurion Jet, jolla on supersuorituksella ilman muuta potentiaalia lyödä suosikki. Mister Hercules tuntuu silti ennakkoon mainiolta varmavalinnalta. Bengurion Jetin kohdalla on pieniä kysymysmerkkejä esimerkiksi kuljetuksen osalta, vaikka hevonen tulikin hyvissä ajoi Suomeen. Aloitus oli lupaava silläkin, mutta nähtäväksi jää, miten kovaan suoritukseen Bengurion Jet pystyy Seinäjoella. Jollain tavalla Mister Hercules vaikuttaa luotettavammalta pelikohteelta.

Tammavoltissa kaksi mielenkiintoisinta merkkiä ovat Edgeuptotop ja Ambriel. Molemmilla on kirivoimaa, ja tuoreimpien kisojen perusteella kummankin vire on ihan huipussaan. Pelaajat eivät ole arvostaneet kaksikon mahdollisuuksia riittävästi. Kahden merkin taktiikka tuo etua kierroksella, jossa on 70 000 euroa lisärahaa jackpotin muodossa.

