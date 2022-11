Hevosurheilun Toto75-ideavihje Seinäjoki: Pelillistä mielenkiintoa ilmassa

Cream Candy oli voittaa jo viimeksi, mutta kiihdytyksen jälkeen rinnalle parijonosta kiertänyt Velvet Gold puristi lopulta väkisin ohitse. Se ei poista sitä tosiasiaa, että vastaavalla suorituksella tamma on tällä kertaa ykkössijassa kiinni. Cream Candy on starttiraketti, joten hyvältä lähtöpaikalla on ratkaiseva merkitys pelivalinnan suhteen. Samaan aikaan ennakkoon kovimmat vastustajat saivat paljon heikommat alkuasetelmat.

Pärttyl on ulkoradalla, mutta toisaalta alkuun voi hieman panostaa, kun ulkopuolella ei ole hevosta. Eturivissä on useampi verkkainen kiihdyttäjää, mikä tietää Pärttylille onnistuneella lähtösuoralla mahdollisuuksia edetä jopa keulaan saakka, ja vähintään johtavan rinnalle. Se paikka sopii Pärttylille mainiosti, ja Ruunaruhtinas -osalähdössä se yritti haastaa jopa Stallonen tiukasti juuri tämän rinnalta. Viimeksi keulaan edennyt Lystilän Lento jäi ohittamatta, mutta tuo oli välistartti tätä päivää ajatellen, jonka lisäksi asetelmat ovat nyt erilaiset.

Kierroksen pankki on Shackhills Twister, joka saa todennäköisesti taakseen Deep Blue Fontin. Se esitti 10-vauhtisen rakettikirin ulkoratoja kiertämällä viimeksi, joten juuri 2. sisältä Deep Blue Font on vaarallinen, mikäli pääsee sopivasta matkavauhdista suursuosikin takaa kiriin.

