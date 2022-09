Hevosurheilun Toto75-ideavihje Seinäjoki: Vastavarma kotiradan hirmulle

Go West Young Man ei välttämättä millään ehtisi 2100 metrin perusmatkalla Bond Eaglen ohitse, mutta 2600 metrin voltissa tilanne on sen kannalta suotuisampi. Go West Young Man pystyy tulemaan koko päätöslenkin parijonosta 1.12-vauhtia, mikä nostaa sen mukaan voittotaistoon, ja edullisten tapahtumien jälkeen jopa Bond Eaglen ohitse. Sillä on alussa voltin nelonen selvitettävänään, mikä voi tietää 500 metrin spurttia ennen kuin keulapaikka on haettu. Go West Young Man kiri viimeksi hurjasti, mutta edellä kirinyt Zogo Match oli maalisuoralla yksinkertaisesti liian kova. Zogo Match on liki avoimen sarjan veroisessa vauhdissa tällä hetkellä, joten sen ohittaminen olisikin ollut mahdottoman kova temppu.

Vastatuuli on suosikeista sopiva tukipilari ideavarman rinnalle. Sen vauhti tuntuu kaiken aikaa kiihtyvän ja historia on osoittanut, että vastaavissa tapauksissa suomenhevonen saattaa jatkaa nousua sarjoissaan jopa useamman vuoden ilman, että sen voittoprosentti juurikaan laskee. Vastatuuli on toki ihan riittävästi pelattu, mutta muut suosikit eivät pelimielessä maistu varmaksi saakka.

Next Direction ja Suven Sametti ovat päälähtöjen suosikit, mutta Consalvo ja Ciiran Tähti ovat kumpikin jääneet alustavasti turhankin paljon niiden varjoon. Siksi nämä lähdöt on mukava pelata kahdella merkillä.

