Hevosurheilun Toto75-ideavihje Superlauantai: Isoja vääristymiä jackpot-kierroksella

Täysosuman haarukoiminen kiinni on keneltä tahansa kova temppu. Muutamassa lähdössä suosikikki voittaa sekin maksimissaan 25 prosentin todennäköisyydellä, ja yllätysmomenttaja tänään saadaan varmasti myös taukohevosten vuoksi.

Kuopio aloittaa ja ideasysteemiin pääsevät mukaan vain Valtroks ja Hipsun Poju. Ei takaa ole yksinkertaista nousta ykköseksi, mutta kyllä se hyvinkin mahdollista tasaisessa lähdössä silti on. Kaksikon yhteinen pelikannatus oli lauantaiaamuna jopa hämmästyttävän alhainen, joten tartutaan syöttiin.

Kuopion toisessa 16 hevosen voltissa lapulle nousevat B.G.Frida ja Endless Story. B.G.Frida pyrkii nappistartilla heti kärkiryhmään. Bodenissa johtavan rinnalta hienoja suorituksiaan jatkanut Endless Story saa Santtu Raitalan kyytiin. Myös tätä kaksikko on pelattu mahdollisuuksiinsa nähden hämmästyttävän vähän.

Astrum on kerännyt liikaa peliä, mutta se jää silti varmaksi. Pelikannatus saattaa laskea ja Astrumin koko matkan johto on kuitenkin suhteellisen todennäköinen tapahtuma. Antti Veteläinen meinaa panostaa täysillä alkuun.

Vixeli on paljon rohkeampi veto. Tapio Perttunen oli viikolla maltillinen odotuksissaan, mikä näkyy korostetusti Vixelin saamassa kannatuksessa. Sellainen kutina on, että ori tulee tänä vuonna myöhemmin voittamaan ravikuninkuuden ja voi heti alkukaudesta olla vastustajien näkökulmasta pelottavan hyvä. Vajaassa lähdössä on luvassa mahdottoman hurja avaus, jonka lisäksi pieni lähtö auttaa Vixeli pääsemään hyvin juoksuun mukaan.

