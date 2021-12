Hevosurheilun Toto75-ideavihje Superlauantai: Jackpot tuo järjettömän edun

Figaro Brick on illan tallivinkki. Se aloitti Suomessa kolmella puhtaalla voitolla, mutta viimeksi meno ei maistunut samalla tavalla.

"Kisa pitää unohtaa", Juha Länsimäki kommentoi. "Figaro Brick ei ole koskaan ennen juossut pitkillä hokeilla, eikä balanssi sopinut sille kilpailutilanteessa alkuunkaan. Jo kokoontumisvaihessa ruuna pörräsi tavoistaan poiketen ja törmäsi lähtöautoon. Kisassa askeleet eivät mahtuneet yhtään alle."

"Turussa päästää palaamaan ainakin lähelle voittostarttien balanssia. Hevosella on kaikki kunnossa, joten olen luottavainen sen suhteen, että Figaro Brick tekee samanlaisen suorituksen kuin Suomen kolmessa ensimmäisessä kisassa."

Otto Erich jää Ponsse Cupin finaalissa yksi kuitille. Se on osoittanut olevansa voittosummaansa nähden hurja kyky. Viimeksi esitys ei ollut ihan supertasoa, mutta siitä huolimatta Otto Erich kiri vahvasti 12-vauhtia. Finaalissa startti alla Otto Erich pystyy sille tasolle, mitä se esitti Mikkelissä kesällä. Siihen ainakin taustiedot viittavaat, että ison rahan jahtiin päästään hyvistä lähtökohdista. Vastus on kova, mutta Otto Erich pystyy tekemään itse töitä menestyksensä eteen.

Unique Creation on kolmas tukipilari. Se voi toki laukata alkuun, mutta ei laukkariski enää erityisen suuri ole. Ravatessaan Unique Creation on jälleen kerran erittäin lähellä voittoa. Toki kierroksella kannattaa levittää peliä mahdollisimman paljon, sillä pelaajien etu on jackpotin myötä valtavan iso.

