Hevosurheilun Toto75-ideavihje Superlauantai: Jackpotissa muhkeat 200 000 euroa

Knows Best oli tauolta keulasta mainio. Lähdetään siitä ajatuksesta, että iso suosikki menee vielä eteenpäin, jolloin se pystyy uusimaan tuoreimman keulasoolonsa. Siihen hevonen onkin erikoistunut, kun Knows Bestillä on ollut kaikki kunnossa.

Ilos Sansibar ei pysty pitämään sisäradalta kärkipaikkaa, mutta ruuna on siitä huolimatta mielenkiintoinen idea. Tuoreimmassa kisassaan hevonen jäi rintaman taakse kaikki tallella pussiin. Sitä ennen se teki sijoitustaan merkittävästi paremman kirin ja suorituksen. Kovin vastustaja Callela Lincoln on hankalalla lähtöpaikalla, ja viimeksi Ilos Sansibarin lyönyt Ilos Silmarillion on nyt peliosuuksissa kasvattanut huimasti kannatustaan ideavarmaan nähden. Iikka Nurmonen on ajatuksissaan varsin luottavainen.

"Ilos Sansibar on kärsinyt lähtöpaikoista, mutta jospa nyt olisi tuurit kääntyneet, kun tuli toisen kerran peräkkäin ykkösrata. Se pääsee siitä asiallisesti matkaan ja varmasti oppii paremmin lähtemäänkin. Ilos Sansibar on asiallisessa kunnossa, ja jos juoksu onnistuu, pystyy se pärjäämään. Pieniä ongelmia voi tuottaa, kun mennään yhtäkkiä talvialustoille raveihin, kun on päästy koko ajan kesäkelissä kotona ajamaan. Jos se ei tuota ongelmia, siihen luotetaan paljon", Nurmonen arvioi.

Pärttyl lähtee Arctic Ice King -lähtöön maistuvana pelihevosena. Se saa 40 metriä etumatkaa kahteen kovimpaan avoimen sarjan hevoseen, ja täydessä voltissa tuo etu saattaa riittää. Pärttyl pääsee voltista autolähtöä paremmin matkaan, ja ruuna kestää tasaisen reippaan 1.25-vauhdin. Jäädytetty talvirata sopii sille mainiosti, kun se Nylandille ja H.V. Tuurille on kesäkeliin verrattuna pieni miinustekijä. Pärttyl kävi ylikierroksilla viimeksi, joten toki myös sen ympärillä on arvoituksellisuutta ilmassa. Hevosella on kuitenkin kaikki hyvin, ja Pärttyl ei missään nimessä lähde altavastaajana näistä lähtökohdista kisaan. Sillä yritettiin Ruunaruhtinas -kisassa haastaa Stallonea samalta viivalta, ja nyt 40 metriä nappisarjassa antaa sauman yrittää väkivahvaa hevosta ideavarmana.

Selmer I.H. on yksi ravipäivän suosikeista. Se on päätöskohteessa valmiiksi toisella radalla, mikä sopii hevoselle mainiosti. Vauhtikestävä ruuna ei kuitenkaan ole varsinaisesti mikään maileri, ja viime kerran tapaan se saattaa joutua tekemään töitä keulahevosen rinnalla. Siksi varmistuksia suositellaan, sillä joku kirihevosista voi nappireissulla suorittaa loppusuoralla ohituksen.

