Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Jackpot vaikuttaa ratkaisuihin

Hotlinki on avauskohteen toivevoittaja. Sen kohdalla on toki paljon riskitekijöitä matkassa, eikä hevonen kuulu kuumimpiin suosikkeihin. Ruunan aloitus tauolta oli paljon parempi kuin mitä taustavoimat etukäteen ounastelivat, mutta laukka vahvasta noususta loppukaarteessa vesitti saumat taistella ainakin totosijasta. Nyt hevosella on startti alla, ja Seinäjoen olemus kieli menestyksestä jo lähitulevaisuudessa.

Huisi Hippu on hyvä täsmävarmistus suomenhevosten Kriteriumin suosikkiparille. Kun oikein tarkasti asiaa pohtii, ei kolmikon välillä ole mahdottoman suurta eroa. Huisi Hippu teki karsinnassa 6. ulkoa väkevän kierroksen kirin aivan Hentun Liisan lähituntumaan, ja finaalissa juoksupaikka löytyy todennäköisesti muutamaa pykälää lähempää kärkeä. Mikäli lahjakas tamma jatkaa samalla tasolla tai jopa parantaa otteitaan, on realistista puhua jopa voitosta. Toki mahdollisuuksia auttaisi se, että suosikkipari ottaisi rajusti kiihdytyksessä yhteen. Taktiikkajuoksussa kärkipari on lopussa liian kova.

Enon Vilppi ei normaalisti riitä Parvelan Retulle tai Evartille, mutta niille tärkeämpi lähtö on ensi viikonloppuna juostava PM-kisa Turussa. Tämä avaa Enon Vilpille loistopaikalta saumat yllättää suosikkipari, vaikka se ei ehkä paperilla siltä vaikuta. Ori jatkaa huippukunnossa, ja voi vielä parantaa viime lauantaista otteitaan.

Martin De Bos yrittää jälleen kerran kiillottaa kilpeään. Hevonen on pilannut yllättäviin laukkoihin, joten vire on jäänyt näkemättä. Potentiaalia siltä löytyy Tammer-ajon ykköseksi saakka.

Kriteriumissa varmaksi jää Corazon Combo, jolla on oiva mahdollisuus johtaa kisaa lähdöstä maaliin. Se ei ole mikään varma voittaja, sillä Massimo Hoist ja Halley Wania ovat kumpikin tehneet vaikutuksen.

