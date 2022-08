Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Janitan soturi jaksaa taistella

Joensuun kisassa Ashley Face kiritti keulassa juossutta Rallstonia maaliin saakka. Tällä kertaa entistä pidempi matka suosii Ashley Facea, jonka lisäksi lähtöasetelmat tietävät sitä, että Rallston tuskin pääsee kärkipaikalle, mutta Ashley Face voi sinne jopa päästä. Janita Antti-Roikon valmennettava ei ole millään tavoin riippuvainen keulajuoksusta, eikä se sinne oikeastaan koskaan ole omin avuin päässyt.

Vire on rautaa, matka sopii, asetelmat ovat otolliset ja vastus ei ole aivan yhtä kova kuin monesti aikaisemmin. Jos ihan puhtaasti nimiä luettelee, niin Mikkelissä edelle jäi hevoset Unique Creation, Main Stage, Martin de Bos, Consalvo ja Quick Diablo, kaikki pitkän matkan sarjojen ehdotonta eliittiä, jopa avoimella tasolla.

All Star Mint on kolmesta tukipilarista ensimmäinen. Se hurmasi Lahdessa, kuten on tehnyt kaikissa voittostarteissaan. All Star Mint on oppinut lähtemään varmemmin ja kovempaa, joten tuskin ruuna sisäradalta muiden jalkoihin jää. Keulapaikan puolustaminen on täyttä realismia tai vetotöiden hakeminen avauspuolikkaan aikana.

Ava Di Alessia on iso suosikki Tammakriteriumissa. Se lähtee kovaa matkaan, joten keulajuoksu on todennäköinen. Tamman vastustaja kunnioittavat ainakin ennakkokommenteissaan suosikkia, ja sitä vastaan ei lähdetä pelaamaan.

Tästä kupongille: