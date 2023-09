Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Kriterium tarjoaa loistomerkin

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 4

Christa Packalen: Stonehard (4) lähti viimeksi rauhassa mutta otti ihmeellisen laukan, kun oli pääsemässä keulaan. Jos vaan ravaa niin pärjää varmasti. Lisätään nyt eteen välipohjat, muuten samoilla varusteilla.

Lähtö 6

Reima Kuisla: Mandela Zon (1) iIman etukenkiä, jenkit. Kiikarilaput.

Lähtö 9

Ilona Mäkinen: Eventful Swamp (2) pitänyt muutaman viikon huilin. Hyvältä nyt tuntuu. Lähtö on tasokas, mutta lähdetään kuitenkin pärjäämään. Jos rata on hyvä, kokeillaan ilman etukenkiä.

Lähtö 10

Christa Packalen: Let's Get It Up (12) on tehnyt nyt hyviä juoksuja, ja treenien perusteella kunto edelleen sama. Tänään hankala paikka ja juoksusta tulee todennäköisesti haastava. Aivan kärkisijat olisi tuolta ehkä yllätys, mutta tämä tulee kyllä rehdisti aina maaliin. Toivotaan ylivauhtia niin meilläkin olisi jotkut saumat.

Lähtö 11

Anssi Nurminen: Yato's Supermoon (10) on lyhyellä urallaan tehnyt vain hyviä tai erinomaisia esityksiä. Meille on kunnia-asia olla mukana Kriterium-finaalissa. Lähtöpaikka on ihan hyvä, ja siitä saanemme hyvän juoksun. Odotukset onnistuneella juoksulla ovat puolenvälin paremmalla puolella, ja jos meillä kaikki menee nappiin ja suurimmilla suosikeilla ei, niin mitalisijoituskaan ei saa meitä pyörtymään. Ei merkittäviä varustemuutoksia. Jenkkikärryt ehkä mahdolliset.