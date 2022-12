Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Leveällä virityksellä jahtiin

Mr Stahl voittaa ainakin kerran kolmesta yrittämästään. Kierroksella on hurjasti haastetta, joten Ville Mäkelän valmennettava nousee tasaisessa lähdössä ideavarmaksi. Se on kilpaillut nelivuotisikäluokan kovissa kisoissa, ja ollut monesti hieman epäonninen. Rahasarjassa vastusta ei sovi väheksyä, mutta Santtu Raitalan ajokki riittää monenlaisella eri juoksunkululla nyt voittotaistoon. Mr Stahl oli viimeksi Kasvattajakruunu -finaalissa viimeiseltä sijalta mahdottoman tehtävän edessä, ja vire on selvästi tuoreinta sijoitusta parempi.

Suvionni on kierroksen pankki ihan syystä. Peliosuus on kuitenkin jopa hämmästyttävän suuri siihen nähden, että aja-komennon jälkeen Suvionni saattaa pilata laukkaan. Valmentajan mukaan riski hypylle on suuri, ja vaikka hän ehkä epävarmuutta liioittelee hieman, niin kyllä tuo riski pitää arviossa huomioida. Millään ilveellä Suvionni ei sentään voita useammin kuin kaksi kertaa kolmesta ja sekin on tapahtumalla positiivinen arvio. Kovasti tulollaan oleva Villiheili onkin loistava varmistus päivän pankille.

All or Nothing voisi olla paalun juoksuradalta onnistunut ideavarmavalinta. Se kiri viimeksi lujaa, ja tällä kertaa kehityskelpoinen kolmevuotias pystyy jo voittamaan. Ongelmana vain on, että EL Kazaam saattaa olla vaikka kuinka hyvä. Siksi lähtöön napataan kaksi merkkiä, joilla ollaan joka tapauksessa vahvoilla.

Tästä kupongille: