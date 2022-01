Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Luottohevonen saa vastavarman

Mark Moren 11,3-vauhtinen 700 metrin kiri Kouvolassa ei jäänyt varmasti keneltäkään huomaamatta. Mitä enemmän avauskohdetta pohtii, sitä paremmalta Mark Moren mahdollisuudet koko matkan johtoon tuntuvat. Mitään varsinaista uutta tietoa ei ole tullut alkuviikkoon verrattuna, mutta Mark Moren nousukunto ja iltapäivälle luvattu suhteellisen nopea pakkaskeli tekevät Celsius Evon tehtävästä haastellisen. Nimenomaan pikamatkalla, sillä heti kiihdytyksessä Celsius Evon kyydissä Henna Halme joutuu kiihdyttämään pienellä riskillä. Todennäköisesti valjakko etenee Mark Moren rinnalle, mutta sekin pystyy menemään koko mailin kovaa.

Aurora’s Dream on kolmesta tukipilarista rohkein. Hevonen on todella todella kyvykäs tapaus. Siksi se kiinnostaa debyytissään Tiina Koskisen käsistä Jukka Torvinen kyydissään. Sisäradalta on pieni laukkariski, eikä hevonen muutenkaan aina ole onnistunut, mutta hyvänä päivänään se pystyy menemään alusta loppuun kovaa. Aurora’s Dream on muutamaan starttiin ollut erityisen sitkeä, ja nyt uudelta valmentajalta Aurora’s Dreamin jättäminen yksin kuitille on päivän kannanotto.

Jacques Hyneman räpätti Vermossa hyväksytyllä yrityksellä voltista laukalle. Se kulki lujaa porukkaan mukaan, jonka jälkeen ruuna tuli 5. ulkoa viimeiset 700 metriä kiertämällä vielä 13,9-vauhtia. Vire pitää, eikä vastus ole liian vaativa. Jacques Hyneman on onnistuessaan todella lähellä voittoa.

Tästä kupongille