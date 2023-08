Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Melinda rokkaa rajusti

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Tuija Irri: Mami Chulolle (2) monte on sopinut hyvin. Nyt oikein tasokas lähtö kyseessä, ja odotuksissa sija neljän joukossa.

Lähtö 3

Christa Packalen: Let's Get It Up (3) on ollut kahteen viimeiseen nyt oikein hyvä. Tänään hyvä paikka, mutta ekaa kertaa lyhyt matka, ja se vähän arveluttaa. Treeneissä kaikki ok, ja jatketaan samoilla varusteilla.

Lähtö 4

Christa Packalen: Aurelia's Pearl KS (11) oli viimeksi lämmityksessä niin paineissaan, että jätettiin startista kokolaput pois ja startissa sitten laiskotteli. Tänään lisätään ainakin jonkinlaisia lappuja ja pitäisi olla parempi. Paikka on kehno, mutta pystyy tekemään hyvän kirin.

Lähtö 6

Iisakki Oja-Nisula: Mäkimeiramilta (1) on kevennetty kengitystä.

Lähtö 7

Tino Ärling: Reality Hill (4) oli keulasta hyvä Ylivieskassa, jos ratavalinta suosii, niin uskon tamman tekevän samanlaisen esityksen. Ajallisesti on parannettava, mutta uskon sen pystyvän siihenkin!

Christa Packalen: Global Bring It Onilla (15) on ajettu nyt pari starttia nätisti ja vielä jatketaan suht maltillisella taktiikalla. Tamma on ollut kotona oikein hyvällä mielellä ja toivotaan tänään, että kovin vauhti olisi loppusuoralla. Lisätään varustukseen puolikkaat vetolaput.