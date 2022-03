Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Päälähtöön rohkeasti näkemystä

Ilos Silmarillion on lahjakas Love Youn poika, jonka viime kausi meni pahasti alakanttiin. Karsinnassa hevonen teki kauden 2022 toistaiseksi parhaan suorituksensa, kun se kiri 2. ulkoa alle 1.12-vauhtia ykköseksi. Ruunalla on vielä parannuspotentiaalia finaaliin, ja sitä kokeillaan riskillä vihjeen varmana. Ilos Silmarillion voisi saada tarvisemansa onnistuneen reissun muiden pelihevosten tuntumassa, eikä Santtu Raitala halua nousta lähdössä esille kuin vasta maalisuoralla. Muilla saattaa olla hinkua tehdä ratkaisuja jo ennen päätöspuolikasta, mikä sopisi haastajan suunnitelmiin mainiosti. Ilos Silmarillion oli lauantaiaamuna selvästi aliarvostettu erittäin tasaisessa lähdössä.

Larkko on vihjeen ensimmäinen tukipilari. Sitä on vaikea mainostaa liian vähän pelatuksi, mutta toisaalta kierroksen kuumin pankki Knocking Match on noussut niin valtavan suureksi jättisuosikiksi, että ideasysteemissä sille tekee mieli ottaa muutama kaveri mukaan lapulle. Larkko on tarjolla olevista varmavaihtoehdoista tämän jälkeen mieluisin pelivalinta.

