Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tampere: Rehti juoksupää valttikorttina

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Tuomo Ojanperä: Calla Hat Trick (8) ei suorittanut viimeksi tasollaan, mutta tuntui viimeistelyssä normaalilta. Toivottavasti häiriö oli ohimenevää. Tässä lähdössä kuitenkin matalalla profiililla.

Lähtö 6

Ville Levula: Wauhittan (4) kanssa jatketaan samalla balanssilla mikä edelliseen starttiin lyötiin alle, kun se sopi noinkin hyvin. Kotona ollut tässä välissä virkeä ja oikein hyvän tuntuinen. Odotan mielenkiinnolla mihin tamma tässä seurassa pystyy.

Lähtö 8

Christa Packalen: Let's Get It Upilla (2) kotona kaikki mennyt hyvin ja treenit on sujunut hyvin. Nyt juoksee ekaa kertaa pitkistä hokeista kilpaa mutta treeneissä ei ainakaan ole huomannut mitään haittaa niistä. Paikka on hyvä ja menestymään lähdetään.

Lähtö 11

Chista Packalen: MAS Flash (14) oli karsintajuoksuun hyvä mutta tuntui että kaikki meni pieleen kiihdytyksestä lähtien. Treenaa hyvin mutta paikka tietysti on kehno. Toivotaan ylivauhtia niin tämä kyllä on nyt näyttänyt että pystyy tekemään hyvän kirin. Ei muutoksia.