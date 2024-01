Hevosurheilun Toto75-ideavihje Teivo: Keulasta lyhyin matka maaliin

Ideavihjeen ensimmäinen varma on Toto75-kierroksen suursuosikki Top Score, joka on vakuuttanut molemmissa taukonsa jälkeisissä voitoissa. Kyvykkäällä 4-vuotiaalla on kasiradasta huolimatta hyvä sauma edetä kärkipaikalle, mistä myös voiton tulisi olla lähellä.

Toinen varma on kuudennessa kohteessa kakkossuosikiksi jäänyt Rivercapes Way. Tamma tykitti Kuopion haastajadivisioonafinaalissa ulkoratoja pitkin kovaa maaliin kolmantena. Poisjäännin myötä nelosradalta kiihdyttävä Rivercapes Way voi alkumatkasta päästä etenemään keulapaikalle, mikä olisi suuri etu tasaisessa lähdössä. Nemea Iceman on takarivistäkin kunnioitettava vastustaja, mutta ruuna kuitenkin vasta debytoi haastajadivisioonassa.

Kylmäveristen tammalähdössä voittajan uskotaan löytyvän paalulta, sillä takamatkan kovilla M.A. Pisteellä ja Vennelmon Varmalla lähtöpaikat osuivat voltin takariviin. Sieltä juoksunkulkuun voi tulla haasteita.

