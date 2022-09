Hevosurheilun Toto75-ideavihje Tornio: Jackpot tuo valtavan edun

Tapiro Jet on ollut kerta toisensa jälkeen mainio. Sen valitseminen varmaksi on harkittu riski, sillä Tapio Perttusen ajokilla on isohko riski ajautua johtopaikkaa puolustavan President Lindyn rinnalle. Toisaalta sekä hevonen, että kuski selvittävät tuon juoksupaikan, ja aivan huippusuorituksella Tapiro Jet saattaa olla siitäkin paras. Kisassa voi tapahtua monenlaista ennen maalipaalua, ja myös hyvä selkäjuoksu lähellä kärkeä on täysin mahdollinen.

Tapiro Jet kiri Oulussa 3. ulkoa viimeiset 700 metriä hienosti 09,9-vauhtia. Suoritus oli erittäin väkevä, sillä Tapiro Jet joutui tekemään kirissä töitä ulkoradoilla ilman vetoapua. Tuo kisa vahvisti ajatusta, että hevonen pystyy lyömään iltapäivän startissa President Lindyn. Alustavat peliosuudet kannustavat kokeilemaan Tapiro Jetiä varmana.

Zogo Match vie lähdön lähes kaksi kertaa kolmesta yrittämästään. Antti Ojanperä on toiveikas sen suhteen, että hevonen jatkaa samalla tasolla kuin kahdessa voittostartissaan. Suoritukset ovat olleet niin vakuuttavia, että luulisi kilpakumppaneilta irtoavan kunnioitusta keulapaikan hakemisessa.

Muihin kohteisiin saadaan lapulle kaikki mieluisat merkit, ja jackpotin myötä kierroksella on tavallista paljon enemmän hohtoa.

