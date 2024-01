Hevosurheilun Toto75-ideavihje Turku: Isolla riskillä liikkeelle

Avauskohteessa paaluhevoset ovat paperilla vahvoilla, mutta Quite A Lover on kokeilemisen arvoinen ideavarma. Pienessä lähdössä takamatkalla ei ole ratkaisevaa merkitystä, ja matka puoltaa vielä tasavauhtista, mutta sinnikästä yrittäjää. Kisassa on mielenkiintoiset taktiset kuviot, sillä Ray Boy ei ole välttämättä parhaimmillaan keulasta, ja nähtäväksi jää, miten paalulta lopulta lähtö ajetaan. Quite A Lover on alustavan pelijakauman perusteella hieman aliarvostettu idea.

Suvionni laukkasi viimeksi päätössatasella, kun Jarmo Saarela haastoi ruunan kanssa Issakan Valoa. Ilman laukkaansa Suvionni olisi ollut ainakin hyvä kakkonen, ja se kellotti laukasta huolimatta kirilenkin 24,4-kyytiä. Turussa rutiini muihin nähden kova. Mikäli suosikki ravaa lähdöstä maaliin, niin ykkössija on lähellä.

Mattilan Eemeli on tietenkin paalulta kova, mutta on ihan eri juttu, pystyykö se vastaamaan vahvalle Suvionnille päätöslenkillä.

Toiseen kohteeseen on mahdollisuus saada harvennusta kuponkipinoon. Koskelan Valtti oli viimeksi kärkipaikalta pieni pettymys, ja siksi siihen ei voi luottaa varauksetta. Näyttää siltä, että kaikki muut mahdolliset voittajat jäävät liian heikolle huomiolle mahdollisuuksiinsa nähden.

Coconut Match oli isompi pettymys viimeksi. Sille otetaan kaveriksi peleihin Cocktail S ja Zidonia Comery, jotka molemmat ovat aliarvostettuja suhteessa suosikkiin.

