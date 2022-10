Hevosurheilun Toto75-ideavihje Turku: Jackpot entistä muhkeampi

Frankenstein Am on kerran elämässään kerran kilpaillut montéssa. Se meni 17,5-tuloksen Orimattilan paikallisraveissa elokuussa ja jätti kilpakumppaninsa kirihetkellä selvästi taakseen. Milla Markkanen kommentoi kokemuksestaan, että Frankenstein Am oli vielä maalin jälkeen tarmoa täynnä, ja hän antoi sen vain rullata lopun ilman hoputtamista. Iso ja raamikas hevonen voi soveltua montélähtöihin mainiosti, ja nyt Pohjoismaiden mestaruudessa sitä kokeillaan ideavarmana. Tämä sen vuoksi, että ruunassa tuntuisi olevan potentiaalia huimaan suoritukseen, ja kärrylähtöjen perusteella hevosen vire on kohdillaan. Keskiviikkona se kulki pikamatkan 12,2-vauhtia, joten paikat ovat auki lauantain kisan alla.

Criminal Ace on samalla tavalla lähtöönsä hieman kääntämätön kortti. Se kiri Porissa terävästi ykköseksi kovalla tuloksella, ja Santtu Raitalan ajamana hevonen voi pystyä yllättävän kovaan suoritukseen myös Turussa. Nousukuntoinen ruuna huippukuskilla kiinnostaa aina, eikä voltin vitonen välttämättä ole mahdottoman iso haittatekijä, kun ulkopuolella ei ole vastustajaa. Paaluhevosille voisi kelvata Criminal Acen tarjoama vetoapu, jos se vain itse pääsee sujuvasti kysymään kärkipaikkaa.

Pohjoismaiden mestaruus lienee suomalaisjuhla. Evartti on ansaitusti suosikki, mutta sen saama pelikannatus suhteessa Vixeliin on noussut liian suureksi. Kisa pelataan kahdella merkillä, sillä jonkun muun voitto olisi jo isompi yllätys.

