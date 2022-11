Hevosurheilun Toto75-ideavihje Turku: Luvassa mielenkiintoinen muutos

Antti Teivainen ja Tuurin Tuli ottivat tuntumaa toisiinsa reilu vuosi sitten Jokimaalla. Hevonen ori tuolloin eri valmentajalla kuin nyt, ja muutenkin vielä varsa. Silloin se laukkasi kilpakumppanin mukana hyvän kiihdytyksen päätteeksi pahoin ja heti perään uudelleen. Jo tuolloin Tuurin Tuli otti hyvin vauhtia kulkemalla viimeiset 1300 metriä 33,8-kyytiä.

Reilu vuosi on kulunut, ja Jukka Mattilan valmennuksessa viisivuotiskausi on tuonut useamman tähtituloksen. Tuurin Tuli kehittyy kaiken aikaa, joten Teivaisen ajamana hevosessa on pelillistä ideaa. Kuten valmentaja kommentoi, kokeneempi kuski minimoi virheet ja hevosena Tuurin Tuli kyllä riittää ykköseksi. Se lähtee ravatessaan terävästi, joten jopa keulajuoksu on pakista huolimatta mahdollinen.

Kun ohjastaja vaihtuu, niin se on jo itsessään nuorelle suomenhevoselle usein piristävä muutos. Tuurin Tuli on muutenkin niin hyvässä iskussa, ettei palapelissä ole yhtään heikkoa kohtaa. Toki vastusta riittää, ja onnistua pitää, mutta nyt siihen on hyvät mahdollisuudet.

Corazon Combo on suursuosikki, eikä sitä vastaan lähdetä yrittämään. Callela Nelson teki huiman suorituksen välierävaiheessa, mutta todennäköisesti keulaan pääsevän Corazon Combon lyöminen tuskin silti onnistuu.

Tästä kupongille