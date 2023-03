Hevosurheilun Toto75-ideavihje Turku: Suurosella on odotuksia parempi sauma

Core oli kauden avauksessaan jo mainio, ja viimeksi se kierteli päätöstuhannen 26,5-vauhtia ja siitä päätöspuolikkaan 24,5-kyytiä. Loppusuoran hevonen tuli vielä kovempaa, mutta edellä kirinyt Tinderi jäi ohittamatta. Tuo sama Tinderi oli avoimessa lähdössä hienosti kolmas, joten mittari oli kova. Core parantaa kaiken aikaa, ja se voi yllättävän nopeasti nousta itsekin avoimelle tasolle. Kaikki kunnia Hurman Vieskerille, mutta Corea kannattaa yrittää ideavarmana. Se on varmempi suorittaja, ja vaikka kaveri voi jäädä sen onnistuessa edelle, niin Core vaikuttaa hyvältä näkemykseltä.

Knocking Match ja Readly Eagle ovat muut varmavalinnat. Jackpotissa on jaossa yli 168 000, joten osumistodennäköisyyttä on yritettävä pitää mahdollisimman korkealle. Knocking Match pyrkii johtamaan lähdöstä maaliin, ja Readly Eagle on omiin sarjoihinsa vielä pitkään terveenä pysyessään lähes lyömätön peli. Muihin kohteisiin päästään ottamaan näillä valinnoilla kaikki mieluisat merkit.

Tästä kupongille: