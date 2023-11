Hevosurheilun Toto75-ideavihje Turku: Tähtäimessä koko matkan johto

Lähtö 8

Christa Packalen: Marier Mili (1) jäi viimeksi pois, kun en ollut täysin tyytyväinen treeneihin. Jalkoja huollettiin tässä välissä ja on tuntunut nyt treeneissä hyvältä. Paikka on hyvä ja vaikka ei välttämättä ole vielä tähän karsintaan ihan terävimmillään niin pitäisi taistella kärkisijoista.

Emma Väre: Aurora Comery (7) oli viime starttiin kipeä, lääkittiin ja huollettiin muutenkin. Kotona tuntuu nyt oikein hyvältä, uskon ja toivon et nyt suorittaa sillä tasolla kuin kuuluukin.

Kaisa Toivonen: Callela Beta (10) on ensimmäistä kertaa mukana ikäluokkalähdössä ja kisa on sen uran selvästi kovin. Valmistautuminen ei ole mennyt haastavien kelien takia aivan toivotusti, joten odotukset ovat hyvin maltilliset.

Lähtö 9

Christa Packalen: Kiikku's Nea (9) on mennyt nyt paljon eteenpäin ja on ollut hyvä viimeisissä starteissa. Lähtö on nyt tasokas ja ihan kärkisijat olisi yllätys mutta finaaliin pyritään. Ei muutoksia.

Lähtö 10

Christa Packalen: Stonehard (6) jäi viime startista pois kun oli ravin kanssa ongelmia. Vika löydettiin ja nyt on ollut treeneissä normaali. Vastus on kova ja kaiken pitää mennä nappiin jos meinaa finaaliin päästä. Samat varusteet.

Lähtö 12

Emma Väre: Yosemite Sam (1) oli karsintaan oikein hyvä ja keskittyi olennaiseen. Kotona välissä vaan liikuteltu kevyesti mut sen perusteella kaikki hyvin.